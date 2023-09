Festivitatile de deschidere a noului an scolar se desfasoara luni, 11 septembrie, in cele peste 340 de scoli din judetul Sibiu, unde elevii revin in banci dupa vacanta de vara.Ceremoniile care marcheaza anul scolar 2023-2024 au loc in cursul diminetii de 11 septembrie, in functie de programul stabilit de fiecare scoala.Spre exemplu, la Colegiul National "Gheorghe Lazar" Sibiu, elevii se vor prezenta la ora 09:30, iar festivitatea de deschidere se va desfasura in intervalul 10:00-11:00. ... citeste toata stirea