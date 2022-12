Gateste-te, Betleeme, ca s-a deschis tuturor Edenul...[1]

Nu sunt cuvinte omenesti sa poata cuprinde in exprimarea lor intregul continut al Intruparii Domnului Iisus Hristos. O asteptare indelunga, reprezentata de tot ceea ce numim mesianismul Vechiului Testament- nume ale copiilor celor care asteptau, profetii ori preinchipuri ale evenimentelor din timpul prezentei Dumnezeului-Om in mijlocul omenirii. O asteptare care incepe in momentul alungarii lui Adam si al Evei din Raiul peste care fusesera asezati drept stapani vazuti ai Creatiei prin voia si ... citeste toata stirea