Gerul "se dezgheata" si ajungem la temperaturi de primavara

Episodul de iarna autentica, de care ne-am bucurat in ultimele zile se va stinge incetul cu incetul, vremea incalzindu-se treptat pana la temperaturi specifice, mai degraba, primaverii (12-14 grade). Chiar daca pe timpul noptii mercurul termometrelor va cobori sub pragul de inghet, ziua va fi din ce in ce mai cald, trecerea brusca de la ger la primavara putand afecta starea de sanatate a celor cu imunitatea scazuta.Luni, vremea se va incalzi usor, dar in cursul diminetii si al noptii va fi in ... citește toată știrea