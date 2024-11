Ghiolbaneala in autobuz nu are varsta. Nici dimensiuni

Cand umbli cu transportul in comun, spre deosebire de atunci cand te afli la volan, ai sansa de a fi in mijlocul oamenilor si de a le studia comportamentul. Studiindu-le comportamentul, iti dai seama ca lumea a evoluat fata de vremurile de dinainte. Nu vorbim de trecerea de la taxatoare la self-pay ci de simpla si foarte romaneasca si sibiana ghiolbaneala. Care si ea a evoluat. Si care, dincolo de aparente, nu are varsta.Doua curse (sau una, dus-intors) intr-o zi frumoasa de toamna, cu indice ... citește toată știrea