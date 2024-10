Ghiseul unic de eficienta energetica, operationalizat de CJ Sibiu

Infiintat in baza OUG 92/2024, Ghiseul unic de eficienta energetica functioneaza la sediul Consiliului Judetean Sibiu, strada General Magheru nr. 14, cu program de luni pana joi, intre orele 09.00 - 15.00, vinerea 09.00 - 12.00.Aceasta structura a Directiei Strategii si Proiecte are rolul de a sprijini entitatile de la nivel national in vederea implementarii si atingerii indicatorilor asumati in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 16 - RePowerEU, pentru apelurile: ... citește toată știrea