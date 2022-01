Gradul de ocupare al paturilor destinate pacientilor Covid este de 16 la suta

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca la nivel national se inregistreaza un grad mediu de 16% in ceea ce priveste ocuparea paturilor destinate pacientilor COVID-19, cea mai mare valoare fiind in Suceava - 34%.Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa comune sustinute alaturi de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, pe tema noului ordin comun Ministerul Educatiei - Ministerul Sanatatii privind siguranta sanitara in mediul scolar. Potrivit acestuia, ... citeste toata stirea