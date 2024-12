Grav accident pe DN1. Un tanar a decedat la spital, alte doua persoane sunt ranite

Un barbat de 28 de ani si-a pierdut viata noaptea trecuta intr-un grav accident de circulatie produs pe DN1, in apropiere de Vestem. Alte doua persoane care au suferit mai multe traumatisme au fost transportate la spital.Accidentul s-a produs in jurul orei 01.00, pe DN 1, km. 295+100m, in afara localitatii Vestem."Din primele cercetari efectuate de catre politistii Serviciului Rutier Sibiu s-a stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism pe directia Sibiu - Brasov, la km. 295+100m, in ... citește toată știrea