Aproape 4.000 de sindicalisti din invatamantul sibian vor fi miercuri in greva de avertisment, intre orele 11.00-13.00. Protestul precede greva generala, a carei declansare ar putea avea loc in 22 mai. Potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii SIP Sibiu "In data de 17 mai 2023 in intervalul 11.00-13.00 se va declansa GREVA DE AVERTISMENT in toate unitatile scolare de pe raza judetului Sibiu. Pe durata grevei de avertisment nu se vor desfasura activitati de predare, elevii vor fi ... citeste toata stirea