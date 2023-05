Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Sibiu, afiliat la Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", anunta ca si in a doua zi de greva, 23 mai 2023, a inregistrat acelasi procent de 95% unitati de invatamant de pe raza judetului Sibiu in greva generala.In judetul Sibiu doar la Liceul Tehnologic Constructii si Arhitectura Carol I Sibiu, la Scoala Gimnaziala Pauca si la Scoala Gimnaziala Rau Sadului nu a fost greva. De asemenea se mentine numarul membrilor de sindicat in greva ... citeste toata stirea