"Haideti sa va dau...", in Piata Cibin. Rosii, capsuni si spanac, toate romanesti

"Haideti sa va dau..." este formula pe care o auzi cel mai des in aceasta perioada, in Piata Cibin. Producatorii si comerciantii te imbie cu rosii, capsuni, cartofi, ridichi, ceapa si usturoi verde, salata, spanac etc. In Piata Cibin e forfota mare, cu atat mai mult cu cat pregatirile pentru Pasti includ si produse de sezon pe care multi prefera sa le cumpere de aici.Piata e, in aceasta perioada, un spectacol de culoare, completat de dialogurile pitoresti dintre comercianti sau dintre acestia ... citește toată știrea