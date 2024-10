Hainele groase iau pauza, o saptamana. Vremea se incalzeste, de la o zi la alta

Chiar daca am intrat in a doua jumatate a toamnei, vremea ne va mai surprinde, meteorologii anuntand o incalzire in saptamana 21-28 octombrie. Temperaturile vor creste de la o zi la alta, ajungandu-se la maxime de 20 de grade Celsius, insa pe timpul noptii e posibi sa fie atins pragul inghetului.Luni, vremea va fi predominant frumoasa si se va incalzi usor fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre ... citește toată știrea