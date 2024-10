Handicapul unor institutii din Sibiu: nu au rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati

In ultima perioada, in spatiul public s-a vorbit despre mai multe initiative legislative destinate persoanelor cu dizabilitati. Inclusiv un senator de Sibiu a propus anumite masuri ce vin sa completeze cadrul legal privind sprijinul acordat atat pentru persoanele cu dizabilitati, cat si pentru apartinatorii acestora. Propunerile vin in contextul imbunatatirii legislatiei privind asistenta acordata acestei categorii sociale, in 2024 fiind aduse si completari pentru Legea 448/2006, care prevede ... citește toată știrea