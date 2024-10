Hartuitorii din comentarii: ce sunt trolii si botii

In mediul online, la fel ca-n viata reala, este recomandabila o oarecare doza de scepticism, in special cand temele sunt politice sau sociale. Cine contrazice intr-un mod agresiv, jigneste din senin sau incearca sa atraga atentia catre elemente irelevante ale unei postari poate fi o persoana reala, simpla, dar poate la fel de bine sa fie cineva care, folosindu-se de anonimat, sa urmareasca la scara mai mare si deloc intamplator o agenda proprie. Adica un trol! Sau, in alte situatii, sa fie un ... citește toată știrea