Horatiu Malaele, din nou la Sibiu, cu spectacolul "Sunt un orb" si o dubla lansare de carte

Horatiu Malaele, nu doar un actor de comedie"La Sibiu "recidivez" cu mare placere ori de cate ori sunt invitat, fie ca e vorba de o expozitie de desene, fie ca e vorba - evident - de spectacole de teatru sau de film", ne marturisea, nu demult, Horatiu Malaele, intr-un interviu in exclusivitate oferit Tribunei.Toti il "stim" pe Horatiu Malaele ca pe un actor de comedie: a jucat in schite si scenete umoristice de televiziune, in filme in care de regula avea roluri comice, deci imaginea sa ... citeste toata stirea