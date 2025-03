Horoscop: ce ne aduc astrele in saptamana 10-16. Eclipsa de Luna afecteaza majoritatea zodiilor

BerbecEste un moment propice pentru a renunta la obiceiuri nesanatoase si pentru a adopta un stil de viata mai echilibrat. Retrogradarea lui Mercur in semnul tau te indeamna la prudenta in comunicare si la evitarea deciziilor impulsive.TaurSaptamana aceasta favorizeaza stabilitatea profesionala, dar este important sa nu refuzi schimbarile. Ai ocazia sa inveti ceva nou care iti poate aduce un avantaj pe termen lung. In plan personal, este un moment bun pentru a te reconecta cu hobby-urile ... citește toată știrea