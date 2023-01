Hot dintr-un magazin de pe strada Semaforului, prins de un politist in timpul liber

Un barbat care a furat dintr-un magazin de pe strada Semaforului a fost prins de politistul Adrian Surcel, care era in timpul liber.Agentul Adrian Surcel este politist in cadrul Sectiei nr. 1 Politie Urbana Sibiu.In noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 01:00, agentul de politie, aflat in timpul liber, se afla intr-un magazin din municipiul Sibiu, situat pe str. Semaforului, unde a observat ca un barbat a ignorat solicitarea agentului de paza de a ramane pe loc, a iesit din magazin ... citeste toata stirea