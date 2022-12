Hotel of Ice Restaurant a primit nominalizarea pentru Restaurant and Bar Awards 2023

Recent, Hotel of Ice Restaurant de la Balea Lac a primit nominalizarea de participare la Restaurant and Bar Awards 2023, organizat de prestigioasa publicatie britanica de lifestyle, LUXlife."Organizata pentru al saptelea an consecutiv, competitia isi propune sa evidentieze localurile din industria ospitalitatii de pe intreg mapamondul, care ies in evidenta. Astfel, la Restaurant and Bar Awards 2023 se vor regasi, cu siguranta, de la cocktail baruri la restaurante rafinate, nominalizarea sau ... citeste toata stirea