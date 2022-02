Hotul care a intrat in magazin prin pivnita a fost prins de cainele Bond

Un adolescent in varsta de 16 ani a gasit o cale deloc ortodoxa de a face rost de tigari si alcool. A patruns intr-un magazin din Moardas prin pivnita. A incercat sa isi piarda urma, dar a fost prins inainte sa "devoreze" prada. Cel care l-a gasit a fost cainele Bond.Tanarul a intrat in magazinul din Moardas miercuri noaptea. Joi dimineata, in jurul orei 08,30, angajata societatii a sesizat Sectia de Politie Rurala Agnita cu privire la faptul ca, in noptii, persoane necunoscute au patruns ... citeste toata stirea