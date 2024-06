Hrana si adapost in lumea muntelui. Vernisaj si ateliere in sectorul Pastorit din Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA organizeaza in weekendul 22-23 iunie, intre orele 11 si 17, un nou eveniment cu specific pastoral, in cadrul proiectului "Hrana si adapost in lumea muntelui. Modele de folosire a resurselor si de adaptare la mediu in civilizatia pastorala", finantat de Administratia Fondului Cultural National."Circuitul expozitional din Sectorul Pastorit a fost actualizat, fiind efectuate numeroase interventii - restaurare, conservare, toaletare, plantare, refacere invelitori si imprejmuire - ... citește toată știrea