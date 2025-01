Ianis Stoica se apropie la un gol in clasamentul marcatorilor din Superliga de Aurelian Chitu

Ianis Stoica s-a apropiat la un gol de Aurelian Chitu, cel mai bun marcator de la FC Hermannstadt, sezonul acesta. Septarul "alb-rosilor" a deschis scorul in victoria cu 2-0 a sibienilor cu CSM Politehnica Iasi, in deplasare, vinerea trecuta. Aurelian Chitu si Ianis Stoica au 6, respectiv 5 goluri dupa 23 de etape scurse din actualul sezon.Noul golgeter al Superligii este Louis Munteanu, atacantul CFR-ului facand rocada cu Daniel Birligea dupa ce a marcat, luni seara, un hat-trick cu Farul in ... citește toată știrea