Iar cand toate cele se aduna si straluce, capul cum sa nu-l lasi sa vezi un' se duce?

Ati bagat de seama ca-n educatie ... pardon, in Romania Educata, totul merge struna si ca hibe nu mai sunt? Mbine, asta daca nu socotim ca-s prea multe manuale, prea multe scoli goale prin care zbarnaie internetii si sate unde greu, al naibii de greu mai gasesti o buda traditionala conservata, pentru cultul memoriei, in fundul curtii. Analfabetismul a scazut si el, mai are putin si ramane repetent, sa nu-mi spuneti ca n-ati sesizat. Scolarii vorbesc mieros, ii auzi in parcuri si-n autobuze ... citeste toata stirea