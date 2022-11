Iarna aceasta ne aduce un nou Hotel de Gheata, la Balea Lac

Dupa doi ani de pauza, deterrninata de masurile restrictive impuse de autoritati in contextul pandemiei mondiale de Covid - 19 "Hotel of Ice", conceptul de marketing ce a marcat activitatea turistica din sezoanele de iarna ale ultimilor ani in zona Balea Lac, va reveni. Nu peste mult timp, in cea mai cunoscuta caldare glaciara a Masivului Fagaras, pasionatii de calatorie, aer curat, munte si adrenalina se vor putea bucura de cel mai nou Hotel de Gheata, unicul obiectiv de acest fel din Europa ... citeste toata stirea