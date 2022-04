Iepurasul a venit in casele familiilor nevoiase din Sibiu

Voluntarii Crucii Rosii au adus lumina sarbatorilor pascale in casele sibienilor aflati in nevoie din Cristian, Gura Raului, Sarata, Miercurea Sibiului, Turnu Rosu."Toma este bolnav de diabet, are o pensie de 760 ron, iar sotia nu are nici un venit. Codruta are 55 de ani, isi ingrijeste singura mama care este imobilizata la pat. Stefan are 3 copii care merg la scoala, nu are nici un venit, locuieste intr-o locuinta improvizata pe campul de la periferia orasului Sibiu.Nicusor a fost ... citeste toata stirea