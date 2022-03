Iesean arestat preventiv, cercetat pentru comiterea a doua furturi in Cisnadie

Politistii din cadrul Politiei orasului Cisnadie au retinut un barbat in varsta de 20 de ani, domiciliat in judetul Iasi, cercetat penal pentru doua infractiunii de furt calificat.In fapt, tanarul este banuit ca, in noaptea de 18/19 februarie, ar fi fortat usa de acces intr-un magazin alimentar din orasul Cisnadie, de unde ar fi sustras mai multe produse alimentare si tigari.De asemenea, in urma cercetarilor efectuate, a rezultat faptul ca, in data de 1 martie, profitand de neatentia ... citeste toata stirea