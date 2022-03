Iesean injunghiat de un barbat drogat din Cisnadie. Procurorii fac ancheta

Politistii si procurorii din Sibiu s-au sesizat din oficiu in urma unui scandal care a avut loc in Cisnadie. Un barbat din Iasi a fost injunghiat de un tanar din oras.Agresiunea s-a produs in 21 februarie, in jurul orei 12:00. Inculpatul, un barbat, in varsta de 42 ani, nascut si domiciliat in judetul Sibiu, in timp ce se afla la imobilul din Cisnadie, pe fondul consumului de droguri si bauturi alcoolice, a injunghiat victima, un barbat in varsta de 25 ani, nascut in judetul Iasi, domiciliat ... citeste toata stirea