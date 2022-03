Iluminatul public va fi modernizat pe 50 de strazi din Sibiu

Primaria Sibiu propune, in sedinta Consiliului Local din aceasta luna, un proiect de hotarare pentru continuarea modernizarii iluminatului public in noi zone din cartierele sibiene, in baza contractului de delegare a gestiunii iluminatului public din municipiul Sibiu.Aceste lucrari de modernizare vor avea un impact pozitiv atat in ceea ce priveste luminozitatea pe strazi, cat si din punct de vedere al reducerii consumului de energie electrica. De asemenea, prin faptul ca noile corpuri de ... citeste toata stirea