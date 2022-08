Trei persoane au fost ranite joi in urma unui accident frontal intre doua masini, pe DN 14, in localitatea Sura Mare. Unul dintre autoturisme era condus spre Medias de un localnic in varsta de 70 de ani, iar celalalt spre Sibiu, de o tanara in varsta de 22 de ani, din Slimnic."La fata locului pompierii militari au intervenit pentru descarcerarea barbatului de 70 de ani, sofer al ... citeste toata stirea