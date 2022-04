Impactul poluarii asupra sanatatii, explicat de medicii Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu

Ziua Mondiala a Sanatatii, marcata anual in data de 7 aprilie, aduce in acest an in atentie un subiect de o importanta majora pentru sanatatea globala: Impactul poluarii aerului asupra sanatatii. Astfel, sloganul pentru anul 2022 este "Planeta Noastra - Sanatatea Noastra. Sa inlaturam poluarea aerului, apei si hranei! Pentru un Viitor sanatos"."Campania derulata de Ministerul Sanatatii prin Programul national de Evaluare si Promovare a Sanatatii atrage atentia asupra crizei climatice, ... citeste toata stirea