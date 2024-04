"Impreuna facem Avrigul curat!" - editia de primavara 2024

Sambata dimineata, aproape 400 de voluntari au raspuns apelului lansat de Primaria orasului Avrig, s-au imbracat comod si cu saci menajeri in maini si entuziasm in suflet, au participat la prima editia din acest an a campaniei "Impreuna facem Avrigul curat!".Pana dincolo de orele amiezii, echipele de voluntari ai "periat" malurile cursurilor de apa, intrarile in localitati, parcurile si zonele verzi, zonele gradinilor fara constructii, vecinatatea unitatilor de invatamant, precum si alte zone ... citește toată știrea