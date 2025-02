In aceasta vara Muzeul Astra va fi deschis pana la orele 22:00 sau 23:00

Cu toate ca Muzeul ASTRA a cautat in 2024 sa creasca atractivitatea si vizibilitatea institutieipe plan national si international, participand la: "Salon du Patrimoine Culturel: lesmetiersd'art et du patrimoine" la Paris, organizand expozitiile: "Masks of the World, de la African Heritage House", la National Museum of Kenya in capitala Nairobi; "Calatori in lumea muntelui - incursiune in universul pastoral" gazduit de Accademia di Romania, la Roma, ori promovand expozitia itineranta "Camasa"la ... citește toată știrea