In acest weekend la Muzeul ASTRA: festivalul "ASTRA Rock" si Targului Creatorilor Populari.

In acest sfarsit de saptamana, la Muzeul ASTRA vor avea loc prima editie a festivalului ASTRA Rock si cea de-a XXXIX-a editie a Targului Creatorilor Populari."Festivalul ASTRA Rock este cel mai nou si promitator eveniment din Romania si se adreseaza in egala masura iubitorilor de muzica buna si celor care vor sa petreaca timp de calitate in atmosfera unui eveniment live de talie internationala, dar si sa se bucure de natura si activitati conexe impreuna cu familia. Concertele au loc in ... citeste toata stirea