In atentia asiguratilor: informatii privind cardul national duplicat

ncepand cu data de 15.09.2022, asiguratii care solicita eliberarea cardului national de asigurari de sociale de sanatate duplicat in cazul pierderii, furtului, deteriorarii precum si in cazul modificarii datelor personale, vor achita suma de 12,97 lei, contravaloarea cheltuielilor de producere.Pentru a intra in posesia cardurilor nationale duplicat, asiguratii se vor prezenta la sediul casei de asigurari de sanatate la care au depus cererea, respectiv sediul CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE ... citeste toata stirea