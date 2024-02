In ce zile din luna martie sunt trageri in Poligonul Poplaca

Reprezentantii AFT au transmis calendarul tragerilor ce vor fi efectuate in Poligonul Poplaca, in luna martie. Astfel, unitatile militare din garnizoana Sibiu vor executa trageri dupa urmatorul program: cu munitie reala, cu armamentul usor de infanterie, pentru derularea procesului de instructie a militarilor: 05.03.2024, in intervalul orar 08.30-17.00; 06.03.2024, in intervalul orar 08.30-17.00; 07.03.2024, in intervalul orar 08.30-17.00; 08.03.2024, in intervalul orar 08.30-16.00; 11.03.2024, ... citește toată știrea