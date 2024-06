In ce zile sunt programate tragerile in poligonul automatizat Poplaca, in luna iunie

In luna iunie, unitatile militare din garnizoana Sibiu vor executa trageri:cu munitie reala. Cu armamentul usor de infanterie, pentru derularea procesului de instructie a militarilor tragerile au loc dupa urmatorul program: 11.06.2024, in intervalul orar 08.30-17.00;12.06.2024, in intervalul orar 08.30-20.00;13.06.2024, in intervalul orar 08.30-20.00;14.06.2024, in intervalul orar 08.30-16.00;17.06.2024, in intervalul orar 08.30-19.00;19.06.2024, in intervalul orar 08.30-20.00;20.06.2024, in ... citește toată știrea