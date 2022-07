In civilizatul Sibiu, incidentele in trafic se rezolva cu pumni, rangi, injuraturi si semne obscene VIDEO

Doua incidente au avut loc in trafic in ultimele zile, in municipiul Sibiu. Imagini cu ambele altercatii au fost postate pe retelele de socializare. Participantii la trafic au surprins imagini si le-au postat pe grupuri dedicate noutatilor din trafic, precum "Info, Trafic Sibiu".Intr-una din altercatii, doi soferi s-au luat pur si simplu la bataie in mijlocul unui bulevard extrem de circulat din Sibiu.In al doilea caz, trei conducatori auto au fost la un pas sa recurga la fapte de violenta, ... citeste toata stirea