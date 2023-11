Garnizoana Sibiu a marcat, in cadrul unei frumoase ceremonii militare, cei 180 de ani de la infiintarea armei Artileriei una din armele principale din compunerea Armatei Romane, care are o indelungata istorie. Notiunea de "artilerie" a aparut in evul mediu, dar istoria evolutiei mijloacelor de lupta bazate pe principiul aruncarii obiectelor grele la tinta isi afla inceputul inca din antichitate. Evenimentul de la Sibiu a fost onorat de reprezentanti ai Statului Major al Fortelor Terestre, ... citeste toata stirea