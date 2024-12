In Garnizoana Sibiu s-a instaurat spiritul sarbatorilor de iarna

In garnizoana cetatii sibiene, echipa comandamentul multinational HQ MNDSE, dupa un an lung de eforturi mari si de provocari, s-a bucurat de ceremonia de aprindere a Pomului de Craciun cu dorinta ca spiritul acestei sarbatori sa aduca incredere, perseverenta si bucurii printre camarazii militari, dar si in familia fiecaruia.In aceeasi nota hotarata si dedicata, studentii Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu si-au urat ganduri line pentru ei si ... citește toată știrea