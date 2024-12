In prag de alegeri, Biserica Ortodoxa Romana sustine ferm apartenenta la UE

Patriarhia Ortodoxa Romana sustine ca este neutra in timpul campaniei electorale. Biserica nu le poate impune credinciosilor cu cine sa voteze, dar isi reafirma angajamentul ferm fata de apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana."Biserica Ortodoxa Romana nu este indiferenta fata de prezentul si viitorul Romaniei, ci apara si promoveaza in societate valorile credintei crestine si ale democratiei europene, spre binele poporului roman. In acest sens, in calitate de prim semnatar al "Declaratiei ... citește toată știrea