In privinta vremii, martie se termina frumos. La aprilie sa mai vedem, ca se raceste

Luni, vremea va fi predominant frumoasa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona inalta de munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 14 si 17 grade, iar cele minime intre -2 si 3 grade. Noaptea si dimineata, pe arii restranse in zonele joase se va semnalabruma.Marti, vremea va fi in general frumoasa si calda. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare in cursul noptii. Vantul va