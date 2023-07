Dupa o saptamana cu ploi si temperaturi scazute, urmeaza sapte zile in care vremea va fi apropiata de normalul perioadei. Precipitatiile se vor diminua mult, iar temperaturile vor urca pana la 34 de grade.Luni, vremea va fi calda si in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare dupa-amiaza si seara cand izolat mai ales in zona de munte se vor semnala averse slabe de ploaie. Vantul va sufla slab si moderat cu intensificari locale din nord-vest de 60-70 km/h la munte si ... citeste toata stirea