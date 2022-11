In sfarsit, vremea va fi normala pentru noiembrie. Adica urat cu ploaie

Luni, vremea se va raci. Cerul va fi mai mult noros in cursul zilei. Pe arii relativ extinse in cursul zilei se vor semnala ploi moderate cantitativ, iar la munte, predominant ninsori. Noaptea pe arii restranse se vor mai semnala ploi slabe, trecator lapovita si vor fi conditii de polei. La munte va ninge slab. Pe arii restranse, cantitatile de apa vor depasi 15 l/mp in zonele montane si submontane, iar stratul de zapada va continua sa creasca la munte. Vantul va sufla slab si moderat, cu ... citeste toata stirea