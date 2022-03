In Sibiu sunt cazati 859 de ucraineni fugiti din calea razboiului. Peste 300 sunt copii

Razboiul din Ucraina a adus in Sibiu 859 de cetateni ai tarii vecine. Au ales Sibiul, in drumul lor catre libertate.Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Sibiu gestioneaza, monitorizeaza si ofera sprijin permanent persoanelor refugiate/stramutate pe teritoriul Romaniei si sosite in judetul Sibiu.Sergentul major Andreea Stefan, purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, spune ca, de la inceputul conflictului izbucnit in Ucraina si pana in prezent, la nivelul judetului Sibiu, ... citeste toata stirea