In zona centrala a Avrigului, au fost puse in functiune primele semafoare

De cateva zile, primele semafoare montate vreodata in Avrig au fost puse in functiune, contribuind in acest fel la dirijarea traficului atat pentru pietoni cat si pentru autovehicule. Semafoarele din Avrig sunt montate in zona trecerii pentru pietoni situata pe strada Gheorghe Lazar, in fata Scolii Gimnaziale Avrig.Amplasamentul semafoarelor (cate unul pentru fiecare sens de circulatie - cele destinate autovehiculelor si cate unul pe fiecare parte a strazii - pentru pietoni) a fost ales in