Inca 20 de autobuze noi pentru transport intre Sibiu si localitatile din imprejurimi

In sedinta extraordinara a Consiliului Local Sibiu din 11 octombrie, primarul Sibiului, Astrid Fodor, a supus aprobarii inca doua proiecte dedicate transportului public, care vor fi depuse pentru obtinerea finantarii europene nerambursabile in cadrul PNRR. Valoarea estimata a celor doua proiecte insumeaza aproape 13 milioane de euro."In cadrul primului apel pe Componenta 10, am depus in asociere cu orasele Cisnadie si Ocna Sibiului si cu comunele Selimbar, Sadu, Sura Mare, Sura Mica, Cristian, ... citeste toata stirea