Inca 9 centre fixe pentru recenzare s-au deschis marti in Sibiu

Recensamantul Populatiei si Locuintelor se incheie in data de 17 iulie 2022. Prin urmare, sibienii care nu au parcurs inca acest proces mai au la dispozitie doar 5 zile. "Pe aceasta cale, reamintim ca in cazul cetatenilor care refuza sa se recenzeze, legislatia prevede amenzi intre 1.000 si 3.000 de lei.Pe langa cele 5 centre fixe de recenzare deschise vineri, 8 iulie, Primaria a organizat inca 9 astfel de centre care stau la dispozitia sibienilor de marti, 12 iulie. Acestea vor functiona in ... citeste toata stirea