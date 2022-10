Inca o infractiune pe strazile Sibiului, comisa de un barbat ce se pretindea politist

Dupa ce, la finalul saptamanii trecute, un barbat baut, care furase o autospeciala de politie, a oprit masini in trafic, spunand ca este politist, duminica noaptea, altul a talharit o femeie spunand ca este politist sub acoperire.Politistii Biroului Investigatii Criminale Sibiu au retinut, in timpul noptii de duminica spre luni, pentru 24 de ore un sibian cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata.In fapt, duminica, in jurul orei 22.15, o femeie a sesizat ... citeste toata stirea