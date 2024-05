Incalzirea globala va aduce ceva frig saptamana asta. Vreme mai rece decat de obicei

Luni, vremea va fi mai rece fata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros. Pe arii restranse in zonele montane si submontane se vor semnala precipitatii slabe sub forma de ploaie, iar la altitudini mari sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab pana la moderat.Temperaturile maxime, in crestere usoara, se vor incadra intre 16 si 18 grade, iar cele minime intre 3 si 7 grade. Dimineata si noaptea izolat vor fi conditii de ceata.Marti, vremea se mentine ... citește toată știrea