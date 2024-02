Un incendiu de vegetatie a fost stins in noaptea de luni spre marti de pompierii sibieni, in zona Campsor. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportate la Spital."Pompierii sibieni, au intervenit in zona Campsor, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata. La fata locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD si doua echipaje SAJ dintre care unul cu medic. Pompierii au lichidat incendiul in urma caruia au ars aproximativ 200 mp de ... citeste toata stirea