Incendiu in Padurea Dumbrava stins de un trecator. Zona este declarata "Rezervatie Naturala"

Joi seara, in jurul orelor 18.00, un incendiu a cuprins un trunchi de copac in interiorul caruia a fost amenajat un cos de gunoi, amplasat pe o alee din Padurea Dumbrava. Flacarile au fost zarite de catre un trecator, care a si stins focul."Treceam pe Aleea Calaeretiilor si, in dreptul intersectiei cu strada Panait Cerna, am vazut flacari in padure, la o distanta de 30 - 40 de metri. Ardea un trunchi de pin, folosit pe post de ghena. Flacarile aveau cam 1 metru inaltime dar, din fericire, am ... citește toată știrea