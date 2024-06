Incendiu in zori la Altana: acoperisul unei case si doua camere au ars

In aceasta dimineata, pompierii din Agnita au fost solicitati sa intervina la un incendiu in Altana, care se manifesta generalizat la acoperisul unei casei si in doua camere din interiorul acesteia. La fata locului, pompierii s-au mobilizat cu doua autospeciale de stingere si un echipaj SMURD, alaturi de ei intervenind voluntarii de la SVSU Altana."Pompierii Statiei Agnita au intervenit de urgenta in aceasta dimineata, in jurul orei 06:00, in localitatea Altana pentru stingerea unui incendiu. ... citește toată știrea